Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Аарон Палушай (29-я минута), Александр Матерухин (33) и Александр Павлович (59). У проигравших отличились Евгений Чесалин (24) и Михаил Чайковски (60).

Минчане победили в пятый раз кряду.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, набрав в 54 матчах 96 очков, "Автомобилист" на Востоке с 71 баллом после 55 игр идет 11-м.

"Динамо" в следующем матче 3 февраля в гостях встретится с астанинским "Барысом", "Автомобилист" в тот же день примет рижское "Динамо".