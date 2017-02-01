Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: рекорд хоккеиста Ли по количеству очков ценнее, чем достижение Даллмэна

Спорт
1 февраля, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам Александра Гуськова, отсутствие среди самых результативных защитников КХЛ россиян не говорит о том, что в России имеется проблема с наличием лучших игроков этого амплуа
Поделиться
Материал из 1 страницы
Крис Ли (слева)

Крис Ли (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рекорд канадского защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли по количеству очков, набранных среди защитников в чемпионатах СССР/России по хоккею за один сезон ценнее, чем предыдущее достижение, установленное канадским игроком "Барыса" Кевином Даллмэном. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира, бывший защитник Александр Гуськов, который по итогам сезона-2002/03 стал самым результативным защитником.

Смотрите также
Крис Ли
Хоккеист Крис Ли побил рекорд результативности для защитников в чемпионатах СССР/России

Во вторник Ли в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Северсталью" забросил шайбу, а затем отдал передачу, набрав 59 очков за сезон и побив рекорд Даллмэна (58), который тот установил в сезоне-2008/09. В 2009 году Даллмэн побил рекорд Вячеслав Фетисова, державшийся более 20 лет, у которого было в активе 49 очков в сезоне-1983/84. Ли является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

"Если говорить о Даллмэне, то он устанавливал рекорд в "Барысе" - команде, у которой не было серьезных задач. При всем к нему уважении, он играл больше в нападении, чем в защите, не оглядываясь назад, поскольку результат над ним не давлел, - сказал Гуськов. - А Ли, имея огромную ответственность, притом, что его команда завоевывает Кубок Гагарина, успевает и набирать очки. Да, он играет с такими мастерами как Мозякин, Зарипов, Коварж, но от него тоже многое зависит, этот рекорд Ли, на мой взгляд, ценнее, чем рекорд Даллмэна".

По словам Гуськова, отсутствие среди самых результативных защитников КХЛ россиян не говорит о том, что в России имеется проблема с наличием лучших игроков этого амплуа.

Смотрите также
Сергей Мозякин
Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ

"У нас многие защитники хорошего уровня уезжают в НХЛ. Еще один немаловажный момент, что у нас очень много доверяют иностранцам. Не всегда российский хоккеист получает столько доверия, нежели иностранный. У нас так принято, что если у нас купили иностранца, то он должен играть, даже если у него что-то не ладится, то ему дают карт-бланш, чтобы он перестроился", - отметил он.

Современный хоккей, по словам Гуськова, способствует высокой результативности среди игроков обороны. "Сейчас играют совершенно по-другому: другая экипировка, разная амуниция, другое количество матчей, клюшки по-другому производят, шайба летит намного быстрее, чем раньше. Очки записываются совершенно по-другому, сейчас легче зарабатывать результативные баллы, нежели раньше. При удалении вбрасывание сразу в чужой зоне, а раньше в нее еще надо было въехать", - подчеркнул собеседник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
2
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
3
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
4
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
5
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
6
Украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на буровые вышки РФ в Черном море
7
Посол РФ в Норвегии опроверг информацию о его вызове в МИД королевства
Темы дня
Реклама