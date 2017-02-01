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Сборная Финляндии победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
1 февраля, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
После трех матчей финны заняли третье место в группе, набрав два очка
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Казахстана со счетом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

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После трех матчей финны заняли третье место в группе, набрав два очка. Первое и второе место делят сборные России и Швеции, которые позднее в среду в очном поединке разыграют первое место.

В других матчах игрового дня в группе В сборная Норвегии разгромила команду Германии со счетом 17:3 и заняла первое место, сборная США нанесла разгромное поражение команде Белоруссии - 15:4 и расположилась на второй позиции.

Турнир завершится 5 февраля.

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