Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.

Кузнецова, "посеянная" на турнире под третьим номером, одержала победу над Гавриловой со счетом 6:1, 6:3.

В 1/4 финала россиянке будет противостоять Юлия Путинцева из Казахстана.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.