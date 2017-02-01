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Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
1 февраля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Россиянка, "посеянная" на турнире под третьим номером, одержала победу над австралийской теннисисткой Дарьей Гавриловой со счетом 6:1, 6:3
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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Кузнецова, "посеянная" на турнире под третьим номером, одержала победу над Гавриловой со счетом 6:1, 6:3.

В 1/4 финала россиянке будет противостоять Юлия Путинцева из Казахстана.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.

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