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Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матче

Спорт
1 февраля, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
У петербургского клуба отличился Жулиано
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Игроки "Зенита"

Игроки "Зенита"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" сыграли вничью с норвежским клубом "Одд" со счетом 1:1 в товарищеском матче на сборе в Испании.

В составе сине-бело-голубых на 44-й минуте гол забил Жулиано, у норвежцев отличился Фредрик Нордквелле (4).

"Зенит" будет тренироваться в испанском Аликанте до 6 февраля и проведет еще два товарищеских матча - против чешской "Спарты" и датского "Оденсе".

В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.

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