Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матче

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" сыграли вничью с норвежским клубом "Одд" со счетом 1:1 в товарищеском матче на сборе в Испании.

В составе сине-бело-голубых на 44-й минуте гол забил Жулиано, у норвежцев отличился Фредрик Нордквелле (4).

"Зенит" будет тренироваться в испанском Аликанте до 6 февраля и проведет еще два товарищеских матча - против чешской "Спарты" и датского "Оденсе".

В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.