Французские гандболисты приговорены к двум месяцам тюрьмы условно за ставки

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Французские гандболисты, братья Николя и Лука Карабатичи приговорены к двум месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком за ставки против своей команды. Об этом сообщает агентство DPA.
Решение вынес апелляционный суд в Монпелье. Гандболисты также обязаны выплатить штраф в размере €10 тысяч каждый.
Дело касается матча чемпионата Франции между клубами "Монпелье" и "Сессон", который состоялся в 2012 году. Гандболисты, их друзья и родственники сделали ставки на поражение "Монпелье" и выиграли большую сумму денег. Всего виновными были признаны 15 человек.
Николя Карабатич в составе сборной Франции дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012), серебряным призером Игр-2016 и четырехкратным чемпионом мира (2009, 2011, 2015,2017), его младший брат Лука - чемпион мира 2015 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.