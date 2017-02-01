Курское "Динамо" продлило серию до 11 побед в баскетбольной Евролиге

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб "Динамо" (Курск) одержал победу над турецким "Фенербахче" со счетом 86:79 в домашнем матче второго тура Евролиги.
Для "Динамо" эта победа стала 11-й подряд в Евролиге. C 22 очками российский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А.
В следующем матче 8 февраля баскетболистки "Динамо" на выезде сыграют с чешской "Прагой".
Евролига среди женских команд проводится европейским филиалом Международной федерации баскетбола, в турнире принимают участие сильнейшие команды главных национальных лиг континента.