Курское "Динамо" продлило серию до 11 побед в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб "Динамо" (Курск) одержал победу над турецким "Фенербахче" со счетом 86:79 в домашнем матче второго тура Евролиги.

Для "Динамо" эта победа стала 11-й подряд в Евролиге. C 22 очками российский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А.

В следующем матче 8 февраля баскетболистки "Динамо" на выезде сыграют с чешской "Прагой".

Евролига среди женских команд проводится европейским филиалом Международной федерации баскетбола, в турнире принимают участие сильнейшие команды главных национальных лиг континента.