"Белогорье" проиграло "Перудже" в матче волейбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский клуб "Белогорье" дома проиграл итальянской "Перудже" со счетом 2-3 в матче четвертого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Команда из Белгорода с семью очками занимает второе место в группе Е, "Перуджа" с 10 баллами лидирует.

В следующем матче белгородцы 15 февраля сыграют в гостях с турецким клубом "Халкбанк".

На групповой стадии команды разбиты на пять групп. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также три лучших из числа занявших третьи места.