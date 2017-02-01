Баскетболистки российской "Надежды" победили "Шопрон" в матче Евролиги

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российской "Надежды" одержали победу над венгерским "Шопроном" со счетом 89:69 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Оренбургская "Надежда" после 11 матчей набрала 19 очков и занимает второе место в группе B, возглавляет турнирную таблицу екатеринбургский УГМК (19 очков). Позднее в среду УГМК в гостях сыграет с французским "Буржем".

В следующем матче 8 февраля баскетболистки оренбургского клуба примут "Бурж".