"Химки" победили "Литкабелис" в матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛСпорт 1 февраля, 21:23
Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листахПолитика 1 февраля, 20:56
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Эксперты не ожидают бурного роста экономики РФ, несмотря на позитивную оценку РосстатаЭкономика и бизнес 1 февраля, 20:33
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" победил литовский "Литкабелис" со счетом 89:77 в гостевом матче пятого тура группы F топ-16 Еврокубка.
Самым результативным игроком в составе россиян стал Алексей Швед, в активе которого 23 очка. "Химки" занимают первое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в пяти встречах.
В следующем матче "Химки" 8 февраля примут немецкую "Баварию". В параллельном матче санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл "Нижний Новгород" со счетом 90:66.
"Химки" гарантировали себе выход в плей-офф, "Нижний Новгород" потеря шансы на выход из группы.