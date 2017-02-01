"Химки" победили "Литкабелис" в матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" победил литовский "Литкабелис" со счетом 89:77 в гостевом матче пятого тура группы F топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Алексей Швед, в активе которого 23 очка. "Химки" занимают первое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в пяти встречах.

В следующем матче "Химки" 8 февраля примут немецкую "Баварию". В параллельном матче санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл "Нижний Новгород" со счетом 90:66.

"Химки" гарантировали себе выход в плей-офф, "Нижний Новгород" потеря шансы на выход из группы.