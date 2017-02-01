Горячкина сыграла вничью в пятом туре шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фаворит шахматного фестиваля Moscow Open россиянка Александра Горячкина (рейтинг 2466) сыграла вничью с украинкой Анастасией Рахмангуловой в пятом туре международного турнира.

Фаворит соревнований среди мужчин американец Гата Камский (2666) сыграл вничью с россиянином Григорием Малышевым. Первое поражение после четырех побед потерпела россиянка Полина Шувалова, уступившая соотечественнице Оксане Грицаевой.

Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

В турнирной таблице у мужчин после пяти туров лидируют россияне Дмитрий Гордиевский и Борис Грачев, имеющие по пять побед. У женщин по пять очков в активе Грицаевой и украинки Ольги Бабий.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского - 200 тысяч.