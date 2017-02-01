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Тульский "Арсенал" подписал контракт с болгарским футболистом Ивановым

Спорт
1 февраля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее защитник сборной Болгарии выступал за "Аланию", а до перехода в "Арсенал" - за "Панатинаикос"
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Иван Иванов

Иван Иванов

© ИТАР-ТАСС/ Ростислав Кошелев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с болгарским защитником Иваном Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на год.

Защитник сборной Болгарии ранее выступал в чемпионате России в составе владикавказской "Алании". До перехода в "Арсенал" Иванов играл в греческом "Панатинаикосе".

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