Тульский "Арсенал" подписал контракт с болгарским футболистом Ивановым

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с болгарским защитником Иваном Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на год.

Защитник сборной Болгарии ранее выступал в чемпионате России в составе владикавказской "Алании". До перехода в "Арсенал" Иванов играл в греческом "Панатинаикосе".