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Россияне уступили шведам в матче чемпионата мира по хоккею с мячом

Спорт
1 февраля, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Белоруссии
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© Виталий Белоусов/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 6:10 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

В составе россиян голы забили Евгений Иванушкин (53, 77, 90-я минуты), Янис Бефус (11, 35) и Алмаз Миргазов (74).

Россияне заняли второе место в группе А и в четвертьфинале сыграют со сборной Белоруссии. Матч состоится 2 февраля.

В других четвертьфиналах встретятся сборные Казахстана и Норвегии, команды Швеции и Германии, сборная США сыграет с командой Финляндии. Все встречи пройдут 2 февраля.

Турнир завершится 5 февраля.

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