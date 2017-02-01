Россияне уступили шведам в матче чемпионата мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 6:10 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

В составе россиян голы забили Евгений Иванушкин (53, 77, 90-я минуты), Янис Бефус (11, 35) и Алмаз Миргазов (74).

Россияне заняли второе место в группе А и в четвертьфинале сыграют со сборной Белоруссии. Матч состоится 2 февраля.

В других четвертьфиналах встретятся сборные Казахстана и Норвегии, команды Швеции и Германии, сборная США сыграет с командой Финляндии. Все встречи пройдут 2 февраля.

Турнир завершится 5 февраля.