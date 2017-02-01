"Зенит" не стал заявлять Лунева и Молло в Лигу Европы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" не стал включать вратаря Андрея Лунева и полузащитника Йоана Молло в заявку на участие в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

При этом трое других новичков клуба - защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Эрнани и Ибрагим Цаллагов в список из 25 футболистов вошли.

Полностью он выглядит следующим образом: вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков; полузащитники - Данни, Эрнани, Жозе Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов; нападающие - Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с бельгийским "Андерлехтом". Первый матч петербургский клуб проведет 16 февраля на выезде, ответный - 23-го дома.