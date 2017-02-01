Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Зенит" не стал заявлять Лунева и Молло в Лигу Европы

Спорт
1 февраля, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
При этом трое других новичков клуба - защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Эрнани и Ибрагим Цаллагов вошли в список из 25 футболистов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" не стал включать вратаря Андрея Лунева и полузащитника Йоана Молло в заявку на участие в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Смотрите также
Бранислав Иванович
Бранислав Иванович перешел из "Челси" в "Зенит"

При этом трое других новичков клуба - защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Эрнани и Ибрагим Цаллагов в список из 25 футболистов вошли.

Полностью он выглядит следующим образом: вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков; полузащитники - Данни, Эрнани, Жозе Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов; нападающие - Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с бельгийским "Андерлехтом". Первый матч петербургский клуб проведет 16 февраля на выезде, ответный - 23-го дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
3
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
6
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
7
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
Темы дня
Реклама