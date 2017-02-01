Результат допинг-пробы "Б" боксера Поветкина будет известен 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Результат допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина станет известен в четверг. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Завтра во второй половине дня будем знать", - сказал Рябинский.

Изначально процедура вскрытия была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе, однако позднее стало известно, что Всемирный боксерский совет сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на 1 февраля.