Девять странных исходов спортивных соревнований обнаружены в России в 2016 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Семь подозрительных исходов в теннисных матчах и еще два в футбольных зафиксированы в России в 2016 году. Об этом сообщается в отчете Европейской ассоциации спортивной безопасности (ESSA).

Больше России подозрительной активности в букмекерских конторах зафиксировано только в Греции - 11. В Испании и Италии ассоциация обнаружила по семь случаев.

Чаще других подозрительные исходы были зафиксированы в теннисе - 103. В футболе подобных результатов найдено 16, волейболе - 4, пляжном волейболе и настольном теннисе - по 2, снукере, баскетболе и гандболе - по 1.

ESSA была основана в 2005 году в целях выявления подозрительных спортивных соревнований с помощью мониторинга ставок.