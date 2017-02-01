Девять странных исходов спортивных соревнований обнаружены в России в 2016 году

ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 2 февраля, 1:18
ФК "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 2 февраля, 1:11
Сборная Египта по футболу вышла в финал Кубка АфрикиСпорт 2 февраля, 1:03
Источник: "Почта России" работает штатно, несмотря на слухи об уходе СтрашноваЭкономика и бизнес 2 февраля, 0:50
Заседание исполкома ОКР пройдет в МосквеСпорт 2 февраля, 0:12
Результат допинг-пробы "Б" боксера Поветкина будет известен 2 февраляСпорт 1 февраля, 23:56
Россияне уступили шведам в матче чемпионата мира по хоккею с мячомСпорт 1 февраля, 22:56
Тульский "Арсенал" подписал контракт с болгарским футболистом ИвановымСпорт 1 февраля, 22:54
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем СШАМеждународная панорама 1 февраля, 22:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Семь подозрительных исходов в теннисных матчах и еще два в футбольных зафиксированы в России в 2016 году. Об этом сообщается в отчете Европейской ассоциации спортивной безопасности (ESSA).
Больше России подозрительной активности в букмекерских конторах зафиксировано только в Греции - 11. В Испании и Италии ассоциация обнаружила по семь случаев.
Чаще других подозрительные исходы были зафиксированы в теннисе - 103. В футболе подобных результатов найдено 16, волейболе - 4, пляжном волейболе и настольном теннисе - по 2, снукере, баскетболе и гандболе - по 1.
ESSA была основана в 2005 году в целях выявления подозрительных спортивных соревнований с помощью мониторинга ставок.