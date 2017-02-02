Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание исполкома ОКР пройдет в Москве

Спорт
2 февраля, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В здании ОКР также состоится церемония вручения премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам, тренерам и командам 2016 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной

Здание Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) пройдет в четверг. В здании ОКР также состоится ежегодная церемония вручения премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам, тренерам и командам минувшего года.

В повестке дня исполкома - утверждение состава сборной России в Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который открывается 12 февраля в турецком Эрзуруме. В конце января Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), которые являются организаторами фестиваля, гарантировали ОКР безопасность участников соревнований. Некоторые страны полностью или частично решили отказаться от поездки на восток Турции, тем не менее, ЕОК принял решение не переносить соревнования из Эрзурума.

На заседании исполкома ОКР будут определены обладатели всероссийских наград "Фэйр-плей" за 2016 год. ОКР награждает лауреатов с 1992 года, за минувший год премии будут вручены в трех номинациях: благородный поступок в духе фэйр-плей, вклад в пропаганду и использование принципа фэйр-плей в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни, соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры. Кроме того, в повестке дня - награждение лауреатов почетным знаком ОКР "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".

Наконец, на заседании состоится утверждение нового состава комиссии спортсменов ОКР, выборы в которую состоялись в ноябре прошлого года. Комиссию возглавит олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, в качестве ее заместителей предложены тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев и волейболистка Екатерина Гамова.

Заседание исполкома пройдет в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве, начало - 11:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
2
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама