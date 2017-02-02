Баскетболистки УГМК разгромили "Бурж" в матче Евролиги

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский клуб УГМК из Екатеринбурга разгромил французский "Бурж" со счетом 97:63 в гостевом матче 11-го тура женской баскетбольной Евролиги.
УГМК занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 21 очко. "Бурж", в активе которого 16 баллов, идет четвертым.
Следующий матч УГМК проведет 7 февраля дома против французского "Лилля".