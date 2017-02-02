Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
2 февраля, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Встреча состоится в Стамбуле на "Улкер-Арене", начало - 20:45 мск
Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Фенербахче" Желько Обрадович

Главный тренер "Фенербахче" Желько Обрадович

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг в гостях против турецкого "Фенербахче" в матче 21-го тура Евролиги. Армейцы обыграли "Фенербахче" в драматичном финале прошлогодней Евролиги, однако подопечные Желько Обрадовича взяли реванш в нынешнем сезоне и рассчитывают на свой первый титул лучшего клуба Европы.

"Фенербахче" - один из сильнейших клубов Турции последних лет, чемпион страны в 2014 и 2016 гг., участник "финала четырех" двух последних турниров Евролиги. Однако главный европейский титул стамбульская команда пока не выигрывала, хотя в прошлом сезоне "Фенербахче" был очень близок к успеху, проиграв в финальном матче ЦСКА лишь в овертайме.

В нынешнем сезоне "Фенербахче" после двух третей дистанции занимает четвертое место, одержав в 20 матчах 13 побед. Армейцы выиграли 15 раз и уступают лидерство "Реалу" лишь из-за поражения в очной встрече. Уступил ЦСКА и "Фенербахче" - на своей площадке 23 декабря (79:95 в овертайме).

"Фенербахче" успешно выступает и в нынешнем чемпионате Турции, занимая после 16 туров первое место - 14 побед. Главной звездой клуба считается главный тренер - 56-летний Желько Обрадович, который восемь раз выигрывал Евролигу с четырьмя различными клубами. Первый свой титул Обрадович завоевал с белградским "Партизаном" в 32 года, а сборную Югославии он привел к победам на чемпионатах мира и Европы.

Матч пройдет на домашней "Улкер-Арене" турецкого клуба в Стамбуле, начало - 20:45 мск. В четверг свою встречу 21-го тура Евролиги проведет и казанский УНИКС - на своей площадке против занимающего третью строчку греческого "Олимпиакоса". Волжане выиграли лишь семь матчей из 20 и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в четвертьфинал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама