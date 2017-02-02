ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг в гостях против турецкого "Фенербахче" в матче 21-го тура Евролиги. Армейцы обыграли "Фенербахче" в драматичном финале прошлогодней Евролиги, однако подопечные Желько Обрадовича взяли реванш в нынешнем сезоне и рассчитывают на свой первый титул лучшего клуба Европы.
"Фенербахче" - один из сильнейших клубов Турции последних лет, чемпион страны в 2014 и 2016 гг., участник "финала четырех" двух последних турниров Евролиги. Однако главный европейский титул стамбульская команда пока не выигрывала, хотя в прошлом сезоне "Фенербахче" был очень близок к успеху, проиграв в финальном матче ЦСКА лишь в овертайме.
В нынешнем сезоне "Фенербахче" после двух третей дистанции занимает четвертое место, одержав в 20 матчах 13 побед. Армейцы выиграли 15 раз и уступают лидерство "Реалу" лишь из-за поражения в очной встрече. Уступил ЦСКА и "Фенербахче" - на своей площадке 23 декабря (79:95 в овертайме).
"Фенербахче" успешно выступает и в нынешнем чемпионате Турции, занимая после 16 туров первое место - 14 побед. Главной звездой клуба считается главный тренер - 56-летний Желько Обрадович, который восемь раз выигрывал Евролигу с четырьмя различными клубами. Первый свой титул Обрадович завоевал с белградским "Партизаном" в 32 года, а сборную Югославии он привел к победам на чемпионатах мира и Европы.
Матч пройдет на домашней "Улкер-Арене" турецкого клуба в Стамбуле, начало - 20:45 мск. В четверг свою встречу 21-го тура Евролиги проведет и казанский УНИКС - на своей площадке против занимающего третью строчку греческого "Олимпиакоса". Волжане выиграли лишь семь матчей из 20 и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в четвертьфинал.