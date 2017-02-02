ФК "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси (в центре) забивает второй гол в матче против "Атлетико" © EPA/EMILIO NARANJO

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Барселона" победила мадридский "Атлетико" со счетом 2:1 во первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон".

В составе "Барселоны" голы забили Луис Суарес (7-я минута) и Лионель Месси (33). У хозяев отличился Антуан Гризманн (59).

Ответный поединок состоится 7 февраля в Барселоне.

В другом полуфинале Кубка Испании встретятся "Алавес" и "Сельта", которые первый матч сыграют в четверг в Виго.

"Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Всего же футболисты "Барселоны" участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.