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Игрок: очень мало зрителей приходит на матчи ЧМ по хоккею с мячом в Швеции

Спорт
2 февраля, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
По словам 6-кратного чемпиона мира в составе сборной России Павла Булатова, он не видел подобных чемпионатов мира, где посещаемость игр, как на товарищеских турнирах
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Игрок сборной России Павел Булатов (в центре)

Игрок сборной России Павел Булатов (в центре)

© ТАСС/ Виталий Белоусов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Очень мало зрителей приходит на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Такое мнение пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) высказал защитник сборной России Павел Булатов.

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В среду россияне проиграли команде Швеции со счетом 6:10 и заняли второе место в группе. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Белоруссии. Матч состоится 2 февраля.

"Ничего нового шведы не показали - мы были готовы. Но нам нужно провести работу над ошибками: нам есть в чем добавлять и в обороне, и в нападении, и с угловых сегодня залетело. Проведем собрание, послушаем тренеров. Впереди самые важные матчи, и я не буду раскрывать всех карт, надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо", - сказал Булатов.

Защитник отдельно отметил, что на матчах турнира в Сандвикене присутствует очень мало зрителей. За очной встречей основных фаворитов турнира на "Йоранссон-Арене" наблюдало 1909 человек, всего стадион вмещает 10 тыс. зрителей. В свою очередь, на матче Россия - Швеция в групповом турнире прошлогоднего чемпионата мира в Ульяновске присутствовало 4350 человек.

"Знаете, то, что здесь наблюдается - необъяснимо. Я таких чемпионатов мира даже не вспомню. Зрителей так мало, как будто это - товарищеский турнир. Но надеюсь, что на полуфиналах и финале ситуация изменится, и болельщик придет", - добавил 6-кратный чемпион мира.

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Полузащитник сборной России Максим Ишкельдин отметил, что поддержка российских болельщиков придавала команде дополнительные силы. "Конечно, нам приятно, что на трибунах есть российские болельщики, которые приехали сюда, в Швецию поддержать нас. И я уверен, что к решающим матчам их будет больше. Чувствовалось, что шведам приятно играть дома, чего давно не случалось, ведь три последних чемпионата мира проходили в России, и они очень хотят выиграть", - сказал Ишкельдин.

Цена одного билета на матчи группового турнира составляла от 50 до 390 шведских крон (от 340 до 2700 рублей), на матче 1/4 финала цена билета составит от 90 до 375 крон (от 615 до 2550 рублей), 1/2 финала - до 390 крон (до 2700), финал - от 290 до 550 крон (от 2000 до 3750 рублей). В других четвертьфиналах встретятся сборные Казахстана и Норвегии, команды Швеции и Германии, сборная США сыграет с командой Финляндии.

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