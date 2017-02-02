Шайба после броска Овечкина попала арбитру в лицо в матче чемпионата НХЛ

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин случайно попал шайбой арбитру в голову в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона".
В середине первого периода матча Овечкин нанес бросок по воротам "Бостона", который отбил голкипер Туука Раск, после чего шайба отскочила в лицо арбитру Гарретту Ранку. Судья упал на лед, но спустя некоторое время встал без посторонней помощи, улыбнулся и показал, что с ним все в порядке. Ранк сумел продолжить встречу под аплодисменты зрителей.
Счет в матче "Вашингтон" - "Бостон" после второго периода в пользу хозяев - 3:2. Третью шайбу "Вашингтона" забросил Овечкин за 15 секунд до конца второй 20-минутки.
18 января нападающий "Нэшвилла" Остин Уотсон также в одном из эпизодов матча против "Ванкувера" (0:1) попал шайбой арбитру в голову. Судья сумел продолжить матч.