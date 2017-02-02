Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба после броска Овечкина попала арбитру в лицо в матче чемпионата НХЛ

Спорт
2 февраля, 5:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
После падения арбитр Гарретт Ранк сумел подняться без посторонней помощи и продолжить встречу
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин случайно попал шайбой арбитру в голову в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона".

В середине первого периода матча Овечкин нанес бросок по воротам "Бостона", который отбил голкипер Туука Раск, после чего шайба отскочила в лицо арбитру Гарретту Ранку. Судья упал на лед, но спустя некоторое время встал без посторонней помощи, улыбнулся и показал, что с ним все в порядке. Ранк сумел продолжить встречу под аплодисменты зрителей.

Youtube/SPORTSNETCANADA

Счет в матче "Вашингтон" - "Бостон" после второго периода в пользу хозяев - 3:2. Третью шайбу "Вашингтона" забросил Овечкин за 15 секунд до конца второй 20-минутки.

18 января нападающий "Нэшвилла" Остин Уотсон также в одном из эпизодов матча против "Ванкувера" (0:1) попал шайбой арбитру в голову. Судья сумел продолжить матч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама