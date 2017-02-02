"Кливленд" разгромил "Миннесоту" в матче НБА, Джеймс и Ирвинг оформили дабл-даблы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" разгромил "Миннесоту" со счетом 125:97 в домашнем матче регулярного чемпионата, лидеры "Кливленда" Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг оформили по дабл-даблу.

Самым результативным игроком матча стал Джеймс, набравший 27 очков, на его счету еще 12 передач и восемь подборов. Ирвинг набрал 14 очков и впервые в карьере отдал 14 результативных передач в одной встрече регулярного чемпионата.

В составе "Миннесоты" самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

"Кливленд" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 33-ю победу в 48 матчах. "Миннесота" идет на 10-й строчке на Западе, имея в активе 19 побед после 49 игр. В следующем матче 5 февраля "Кливленд" на выезде сыграет против "Нью-Йорка", днем ранее "Миннесота" также в гостях встретится с "Детройтом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Орландо" - "Индиана" - 88:98;

"Бостон" - "торонто" - 109:104;

"Бруклин" - "Нью-Йорк" - 90:95;

"Детройт" - "Нью-Орлеан" - 118:98;

"Майами" - "Атланта" - 116:93;

"Денвер" - "Мемфис" - 99:119.