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Шляхтин: IAAF пока не дала ответа на заявки российских легкоатлетов

Спорт
2 февраля, 9:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Заявки в организацию на получение допуска к международным стартам в статусе нейтрального спортсмена подал 31 российский легкоатлет
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не отреагировала на заявки, поданные рядом российских легкоатлетов на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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"На данный момент никакой реакции от IAAF по поводу заявок не поступало", - сказал Шляхтин.

Заявки в IAAF на получение допуска к международным турнирам в нейтральном статусе подал 31 российский легкоатлет. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.

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