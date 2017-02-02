Шляхтин: IAAF пока не дала ответа на заявки российских легкоатлетов

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МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не отреагировала на заявки, поданные рядом российских легкоатлетов на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
"На данный момент никакой реакции от IAAF по поводу заявок не поступало", - сказал Шляхтин.
Заявки в IAAF на получение допуска к международным турнирам в нейтральном статусе подал 31 российский легкоатлет. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.