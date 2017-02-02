Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

Изначально процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США). Но затем Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что оно перенесено на 1 февраля.

"Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сказал он.

В свою очередь, руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации".

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. В связи с этим руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.