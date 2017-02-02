"Лос-Анджелес" разгромил "Колорадо" в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Колорадо" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Мариан Габорик (1-я минута), Джеф Картер (8,18), Дастин Браун (45) и Дуайт Кинг (51).

"Лос-Анджелес" идет на седьмой строчке в Западной конференции НХЛ, набрав 56 очков в 51 матче. "Колорадо" с 28 очками в 48 матчах занимает последнее место.

В следующем матче "Лос-Анджелес" в гостях сыграет с "Филадельфией", "Колорадо" на своем льду примет "Виннипег". Обе встречи пройдут 4 февраля.

В другом матче "Калгари" обыграл "Миннесоту" со счетом 5:1.