"Лос-Анджелес" разгромил "Колорадо" в матче чемпионата НХЛ

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Колорадо" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Мариан Габорик (1-я минута), Джеф Картер (8,18), Дастин Браун (45) и Дуайт Кинг (51).
"Лос-Анджелес" идет на седьмой строчке в Западной конференции НХЛ, набрав 56 очков в 51 матче. "Колорадо" с 28 очками в 48 матчах занимает последнее место.
В следующем матче "Лос-Анджелес" в гостях сыграет с "Филадельфией", "Колорадо" на своем льду примет "Виннипег". Обе встречи пройдут 4 февраля.
В другом матче "Калгари" обыграл "Миннесоту" со счетом 5:1.