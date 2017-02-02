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Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результат

Спорт
2 февраля, 10:08 UTC+3
В четверг стало известно, что проба "Б" боксера дала положительный результат на остарин
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Андрей Рябинский и Александр Поветкин

Андрей Рябинский и Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Альтернативные допинг-тесты российского боксера Александра Поветкина, проведенные в лаборатории в швейцарской Лозанне, дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В четверг стало известно, что проба "Б" боксера дала положительный результат. В ней, как и в пробе "А", также найдены следы остарина.

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Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат

"Нам пришли результаты анализов из другой лаборатории, которая находится в Лозанне. Они (допинг-пробы) - чистые", - сказал Рябинский.

Остарин - вещество из группы SARM, которое используется спортсменами во время тренировок. Оно повышает выносливость, подобно анаболическим стероидам. Вещества группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2008 году.

Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна 6 декабря после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина на остарин. Однако проба, взятая 13 декабря, дала отрицательный результат. По словам Рябинского, остарин выводится из организма больше года, что ставит под сомнение результаты тестирования. Также Рябинский отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей или со спортивным питанием.

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