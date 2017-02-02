Лебедев: результаты вскрытия пробы "Б" не доказывают вины Поветкина

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Результаты вскрытия допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина, которые показали наличие остарина, не доказывают вины спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал известный боксер Денис Лебедев.

Процедура вскрытия пробы состоялась 1 февраля в Лос- Анджелесе (США).

"Я уверен, что Саня ничего не ел и не стал бы этого делать, учитывая все те странные истории, которые были до этого. Думаю, вскрытие этой пробы не доказывает его вины. Если честно, где-то в глубине души я был уверен, что так и случится, ведь если его недоброжелатели сумели сделать первую пробу положительной, то и проба "Б" однозначно будет грязной", - сказал Лебедев.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. В связи с этими обстоятельствами руководство Всемирного боксерского совета (ВБС) отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде и добился победы. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.