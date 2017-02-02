Дрозд: Поветкин продолжит боксировать, несмотря на допинговый скандал

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин продолжит карьеру, несмотря на допинговый скандал. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
В четверг стало известно, что допинг-проба "Б" 37-летнего Поветкина, как и проба "А", дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. В свою очередь, руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что остарин обнаружен в минимальной концентрации. Он также отметил, что результаты альтернативных проб Поветкина, взятые в лаборатории в Лозанне, оказались отрицательными.
"Очевидно было, что если проба "А" показала какие-то частицы запрещенного препарата, то и проба "Б" тоже должна была это показать. Другое дело, что пробы, которые брались потом, оказались чистыми; это факт, который тоже надо принимать во внимание. А будет ли он боксировать дальше? Думаю, будет", - прокомментировал ситуацию Дрозд.
Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС). Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и, в итоге, россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.