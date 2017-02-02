Legal Sport объединилась с болгарской юридической компанией

В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможнаЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:42
Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу ЕвропыСпорт 2 февраля, 11:36
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреляОбщество 2 февраля, 11:34
Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачейОбщество 2 февраля, 11:33
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HPЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:32
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154Общество 2 февраля, 11:23
Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 разаНовости Урала 2 февраля, 11:19
Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в МосквуМосква 2 февраля, 11:08
Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назадНовости Урала 2 февраля, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская юридическая компания Legal Sport, специализирующаяся на спортивном праве, и болгарская Gradev Sports объединились для совместной работы под брендом SILA International Lawyers. Об этом сообщает пресс-служба SILA International Lawyers.
"Решение об объединении было принято после многолетнего успешного сотрудничества двух компаний", - говорится в сообщении. Все дела, которые ранее вели компании Legal Sport и Gradev Sports, продолжит вести SILA. Руководство компанией будут осуществлять три партнера - Георгий Градев, Михаил Прокопец и Юрий Зайцев.
Как отмечается, SILA планирует расширять территорию своей деятельности, в том числе открывать новые офисы в Западной и Восточной Европе.
Legal Sport была основана в 2012 году. Компания, в частности, представляла интересы футболистов Сердара Азмуна, Игоря Денисова, Артема Дзюбы, Романа Еременко, волейболиста Александра Маркина, футбольных тренеров Фабио Капелло, Леонида Кучука и Славолюба Муслина, футбольных клубов "Ростов", ЦСКА, "Урал", члена сборной России по гребле на байдарках и каноэ Андрея Крайтора, который после поданного иска был допущен Спортивным арбитражным судом (КАС) к участию в Олимпийских играх 2016 года.
Также в августе 2016 года компания по итогам рассмотрения в КАС дела российских гребцов Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова добилась отмены правила Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спортсмены, когда-либо имевшие допинговые нарушения, не имеют права участвовать в Олимпиаде-2016.
Среди клиентов Gradev Sport - футбольные клубы "Лудогорец", "Левски", "Славия", "Касымпаша", "Флора", футболисты Валерий Божинов, Владимир Гаджев и другие.