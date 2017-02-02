Legal Sport объединилась с болгарской юридической компанией

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская юридическая компания Legal Sport, специализирующаяся на спортивном праве, и болгарская Gradev Sports объединились для совместной работы под брендом SILA International Lawyers. Об этом сообщает пресс-служба SILA International Lawyers.

"Решение об объединении было принято после многолетнего успешного сотрудничества двух компаний", - говорится в сообщении. Все дела, которые ранее вели компании Legal Sport и Gradev Sports, продолжит вести SILA. Руководство компанией будут осуществлять три партнера - Георгий Градев, Михаил Прокопец и Юрий Зайцев.

Как отмечается, SILA планирует расширять территорию своей деятельности, в том числе открывать новые офисы в Западной и Восточной Европе.

Legal Sport была основана в 2012 году. Компания, в частности, представляла интересы футболистов Сердара Азмуна, Игоря Денисова, Артема Дзюбы, Романа Еременко, волейболиста Александра Маркина, футбольных тренеров Фабио Капелло, Леонида Кучука и Славолюба Муслина, футбольных клубов "Ростов", ЦСКА, "Урал", члена сборной России по гребле на байдарках и каноэ Андрея Крайтора, который после поданного иска был допущен Спортивным арбитражным судом (КАС) к участию в Олимпийских играх 2016 года.

Также в августе 2016 года компания по итогам рассмотрения в КАС дела российских гребцов Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова добилась отмены правила Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спортсмены, когда-либо имевшие допинговые нарушения, не имеют права участвовать в Олимпиаде-2016.

Среди клиентов Gradev Sport - футбольные клубы "Лудогорец", "Левски", "Славия", "Касымпаша", "Флора", футболисты Валерий Божинов, Владимир Гаджев и другие.