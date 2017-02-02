РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с "Крыльев Советов"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет на регистрацию новых игроков с самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен 19 декабря 2016 года. В клубе сообщили, что это было связано с наличием задолженности перед одним игроком.

"В связи с исполнением ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара решения палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 года по делу Лопырев А.В. - "Крылья Советов" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры", - говорится в сообщении РФС.