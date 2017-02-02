РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с "Крыльев Советов"

В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможнаЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:42
Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу ЕвропыСпорт 2 февраля, 11:36
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреляОбщество 2 февраля, 11:34
Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачейОбщество 2 февраля, 11:33
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HPЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:32
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154Общество 2 февраля, 11:23
Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 разаНовости Урала 2 февраля, 11:19
Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в МосквуМосква 2 февраля, 11:08
Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назадНовости Урала 2 февраля, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет на регистрацию новых игроков с самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен 19 декабря 2016 года. В клубе сообщили, что это было связано с наличием задолженности перед одним игроком.
"В связи с исполнением ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара решения палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 года по делу Лопырев А.В. - "Крылья Советов" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры", - говорится в сообщении РФС.