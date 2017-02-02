Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу Европы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа вошел в заявку клуба для участия в плей-офф Лиги Европы по футболу. Об этом сообщат пресс-служба ростовчан.

По информации ТАСС, до сих пор сохраняется вероятность перехода Нобоа в "Зенит". Клубы достигли устной договоренности еще несколько недель назад, "Ростов" готов расстаться с футболистом, однако с тех пор "Зенит" взял паузу для принятия окончательного решения.

Всего в заявку "Ростова" вошли 22 футболиста. В 1/16 финала Лиги Европы российский клуб встретится с пражской "Спартой". Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 16 февраля в России, ответная - 23 февраля в Чехии.

Контракт 31-летнего Нобоа с "Ростовом" истекает по окончании сезона-2016/17.