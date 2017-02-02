Тренер: фигуристка Туктамышева достойна уважения, несмотря на неудачу на Универсиаде

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева достойна уважения, несмотря на провальное катание в произвольной программе на зимней Универсиаде, которая проходит в Казахстане. Таким мнением с ТАСС поделился тренер спортсменки Алексей Мишин.

Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой по итогам произвольной программы, где допустила ряд ошибок. Победительницей стала другая российская спортсменка Елена Радионова.

"Несмотря на сегодняшнее провальное выступление Лизы, все равно отношусь к ней с глубоким уважением, она достойна его. Думаю, что многие любители фигурного катания остаются ей благодарны за то, что она дарила радость от побед во многих соревнованиях. Сейчас у нее такой период карьеры, подстерегают неудачи - это один из этапов ее карьеры, надо быть благодарным за ее достижения. Не могу сказать, с чем связано такое катание в произвольной программе, мы обязательно проанализируем", - сказал Мишин.

"Она с этим справится", - подытожил тренер.

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница финала Гран-при 2014 года. В нынешнем сезоне спортсменка на чемпионате России заняла восьмое место, что не позволило ей попасть в состав сборной России на прошедший чемпионат Европы в Остраве.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко