ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в товарищеском матче

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с чешской "Викторией" со счетом 0:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.

В стартовом составе армейцев не было ни одного номинального форварда.

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".