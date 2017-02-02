CAS подтвердил решение ФИФА об отстранении игрока "Байера" Чалханоглу до конца сезона

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение Международной федерации футбола (ФИФА) о дисквалификации полузащитника немецкого "Байера" Хакана Чалханоглу до конца сезона за нарушение трансферных правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что 22-летний турок отстранен от футбольной деятельности на четыре месяца, также на него наложен штраф в размере €100 тыс.

В 2011 году Чалханоглу выступал за немецкий "Карлсруэ" и согласовал условия контракта с турецким "Трабзонспором", однако в итоге продолжил карьеру в "Гамбурге". В 2013 году "Трабзонспор" подал иск в ФИФА, утверждая, что Чалхоноглу нарушил условия трудового договора. В январе 2016 года ФИФА удовлетворила запрос турецкого клуба, после чего дело было передано в CAS.