CAS подтвердил решение ФИФА об отстранении игрока "Байера" Чалханоглу до конца сезона

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение Международной федерации футбола (ФИФА) о дисквалификации полузащитника немецкого "Байера" Хакана Чалханоглу до конца сезона за нарушение трансферных правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Отмечается, что 22-летний турок отстранен от футбольной деятельности на четыре месяца, также на него наложен штраф в размере €100 тыс.
В 2011 году Чалханоглу выступал за немецкий "Карлсруэ" и согласовал условия контракта с турецким "Трабзонспором", однако в итоге продолжил карьеру в "Гамбурге". В 2013 году "Трабзонспор" подал иск в ФИФА, утверждая, что Чалхоноглу нарушил условия трудового договора. В январе 2016 года ФИФА удовлетворила запрос турецкого клуба, после чего дело было передано в CAS.