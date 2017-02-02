УНИКС уступил "Олимпиакосу" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 75:90 в домашнем матче 21-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. У "Олимпиакоса" также 25 очков набрал Эрик Грин.

УНИКС занимает 14-е место в турнирной таблице, победив в семи встречах из 21. "Олимпиакос", в активе которого 15 побед, идет третьим.

В следующем туре УНИКС 9 февраля примет испанский "Реал", на следующий день "Олимпиакос" дома сыграет с литовским "Жальгирисом".