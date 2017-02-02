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Асильдаров вернулся в футбольный клуб "Анжи"

Спорт
2 февраля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Нападающий в третий раз стал игроком махачкалинской команды
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Шамиль Асильдаров

Шамиль Асильдаров

© ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нападающий Шамиль Асильдаров подписал контракт с российским футбольным клубом "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Отмечается, что срок соглашения рассчитан на один год.

Асильдаров стал игроком "Анжи" в третий раз в своей профессиональной карьере. Впервые это случилось в 2008 году, когда он провел в этом клубе первый круг сезона. Второе заключение контракта пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого была завоевана путевка в премьер-лигу.

В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов. Во второй половине прошлого года он играл за казахстанский "Тобол".

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