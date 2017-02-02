Асильдаров вернулся в футбольный клуб "Анжи"

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нападающий Шамиль Асильдаров подписал контракт с российским футбольным клубом "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.
Отмечается, что срок соглашения рассчитан на один год.
Асильдаров стал игроком "Анжи" в третий раз в своей профессиональной карьере. Впервые это случилось в 2008 году, когда он провел в этом клубе первый круг сезона. Второе заключение контракта пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого была завоевана путевка в премьер-лигу.
В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов. Во второй половине прошлого года он играл за казахстанский "Тобол".