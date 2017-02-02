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Леонова назвала свой прокат произвольной программы на Универсиаде одним из лучших в сезоне

Спорт
2 февраля, 21:26 дата обновления: 2 февраля, 21:34 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Фигуристка заняла пятое место в итоговом протоколе
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Алена Леонова

Алена Леонова

© EPA/BRUNO BEBERT, архив

АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2012 года россиянка Алена Леонова считает, что на Универсиаде в Алма-Ате сумела показать один из лучших для себя в этом сезоне прокат произвольной программы. Об этом фигуристка сообщила ТАСС.

Леонова, занимавшая после короткой программы шестое место, после произвольной переместилась на пятую позицию в итоговом протоколе.

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"В целом я своим сегодняшним прокатом довольна, - призналась спортсменка. - Но кататься было почему-то тяжело, может быть, сказывается высота, так как ноги сильно устают. Я рада, что сумела реабилитироваться после короткой программы. В произвольной у меня сегодня был лучший прокат в сезоне, если не считать турнир в Загребе".

"Я потрясена поддержкой местной публики, мне никогда так не хлопали в жизни перед началом выступления. Я даже сначала напугалась немного, что этот шквал зрительских эмоций лишит меня психологического равновесия. Но ничего подобного не случилось. Я так легко сделала первый элемент, что от радости забыла сделать второй, сейчас за это мне очень обидно", - заметила собеседница ТАСС.

Победительницей Универсиады стала еще одна представительница России Елена Радионова. Второе место заняла японка Рин Нитайя, третье - ее соотечественница Хинано Исобэ. Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой.

Не намерена завершать карьеру

Леонова сообщила, что после окончания сезона не собирается завершать спортивную карьеру. Леонова неудачно выступила на декабрьском чемпионате России в Челябинске и лишилась шансов попасть в состав сборной на чемпионаты Европы и мира.

"Последним стартом этого сезона для меня станет финал Кубка России в Саранске, - заметила Леонова. - Но этот турнир не будет моим последним соревнованием в карьере. Я не думаю уходить и собираюсь продолжать кататься и дальше".

На чемпионате России - 2016 Леонова заняла только 13-е место. Лучшим результатом для нее в сезоне является третье место на международном турнире в Загребе. 

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