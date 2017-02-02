Футбольный клуб "Терек" расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Терек" объявил о расторжении контрактов с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом-Эми Джабраиловым. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

""Терек" расторг контракты по взаимному согласию сторон с Сергеем Брызгаловым и Магомедом-Эми Джабраиловым. Желаем ребятам удачи и успехов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Брызгалов перешел в "Терек" летом 2016 года и провел в составе команды четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями. Джабраилов также присоединился к "Тереку" летом 2016-го, но не сыграл ни одного матча за клуб.