Лидеры шахматного турнира Moscow Open Грачев и Гордиевский сыграли вничью в шестом туре

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Лидеры шахматного фестиваля Moscow Open россияне Дмитрий Гордиевский и Борис Грачев сыграли между собой вничью в шестом туре международного турнира.
Другой россиянин, Владислав Артемьев обыграл соотечественника Валерия Свиридова.
В женском турнире шестую победу подряд одержала россиянка Оксана Грицаева, обыгравшую ближайшую преследовательницу, украинцу Ольгу Бабий.
Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).
В турнирной таблице у мужчин после шести туров лидируют Гордиевский, Грачев и Артемьев, набравшие по 5,5 очка. У женщин единоличным лидером является Грицаева, в активе которой шесть очков.
Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского - 200 тысяч.