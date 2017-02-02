Роналдиньо вернулся на пост посла "Барселоны" в мире

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Роналдиньо вернулся на пост посла испанской "Барселоны" в мире. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ранее 36-летний бразилец заявлял о намерении официально завершить карьеру футболиста в 2017 году. Роналдиньо будет представлять "Барселону" на различных мероприятиях, а также войдет в команду легенд, которая занимается продвижением клуба во всем мире.

Бразилец уже занимал данный пост в октябре 2016 года, он прогулял свой первый рабочий день в качестве посла клуба, после чего о его роли в команде не сообщалось.

Полузащитник известен по выступлениям за французский "Пари Сен-Жермен", "Барселону" и итальянский "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз "Золотой мяч", вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.

@10Ronaldinho, nouvel ambassadeur du @fcbarcelona_fra pic.twitter.com/68g59DhWdC https://t.co/oF6ayzZLsW #RonaldinhoIsBack — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 2 февраля 2017 г.