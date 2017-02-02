ЦСКА проиграл "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 71:77 в гостевом матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 23 очка.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 21 встрече. "Фенербахче", в активе которого 13 побед, идет четвертым.

В следующем туре ЦСКА 9 февраля примет сербскую "Црвену Звезду", "Фенербахче" на следующий день на выезде сыграет с турецкой "Дарюшшафакой".