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ЦСКА проиграл "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
2 февраля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 21 встрече
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© EPA/SERGEI ILNITSKY, архив

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 71:77 в гостевом матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 23 очка.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 21 встрече. "Фенербахче", в активе которого 13 побед, идет четвертым.

В следующем туре ЦСКА 9 февраля примет сербскую "Црвену Звезду", "Фенербахче" на следующий день на выезде сыграет с турецкой "Дарюшшафакой".

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