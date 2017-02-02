Сборная России разгромила команду Белоруссии и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Белоруссии со счетом 17:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.

Голы забили Артем Бондаренко (8-я минута), Евгений Иванушкин (18, 20, 57, 58, 73, 75), Алмаз Миргазов (31, 39, 64, 81), Янис Бефус (41, 54), Александр Антипов (47, 60), Никита Иванов (68, 77).

В полуфинале россияне встретятся с финнами, шведы - с норвежцами.

Полуфинальные встречи состоятся 4 февраля. Турнир завершится 5 февраля.