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Сборная России разгромила команду Белоруссии и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
2 февраля, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 17:0
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© Виталий Белоусов/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Белоруссии со счетом 17:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.

Голы забили Артем Бондаренко (8-я минута), Евгений Иванушкин (18, 20, 57, 58, 73, 75), Алмаз Миргазов (31, 39, 64, 81), Янис Бефус (41, 54), Александр Антипов (47, 60), Никита Иванов (68, 77).

В полуфинале россияне встретятся с финнами, шведы - с норвежцами.

Полуфинальные встречи состоятся 4 февраля. Турнир завершится 5 февраля.

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