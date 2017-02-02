Сборная России разгромила команду Белоруссии и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

Фэллон: РФ стремится ослабить НАТО, но с ней нужно сотрудничатьМеждународная панорама 3 февраля, 1:24
Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 3 февраля, 1:09
Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и МихайловойСпорт 3 февраля, 0:48
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется УкраинеМеждународная панорама 3 февраля, 0:33
Куснирович: Bosco готова делать форму для паралимпийцев после прекращения контракта с ОКРСпорт 3 февраля, 0:27
Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 3 февраля, 0:19
Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка АфрикиСпорт 3 февраля, 0:02
Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке как повод для отказа от минских соглашенийПолитика 2 февраля, 23:58
ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" ДолговымСпорт 2 февраля, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Белоруссии со счетом 17:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.
Голы забили Артем Бондаренко (8-я минута), Евгений Иванушкин (18, 20, 57, 58, 73, 75), Алмаз Миргазов (31, 39, 64, 81), Янис Бефус (41, 54), Александр Антипов (47, 60), Никита Иванов (68, 77).
В полуфинале россияне встретятся с финнами, шведы - с норвежцами.
Полуфинальные встречи состоятся 4 февраля. Турнир завершится 5 февраля.