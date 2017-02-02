ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" Долговым

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ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" ДолговымСпорт 2 февраля, 23:34
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с воспитанником санкт- петербургского "Зенита" Павлом Долговым. Об этом сообщает пресс-служба "Анжи".
Соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на 2,5 года.
Долгов играл за все команды сине-бело-голубых - "Зенит", "Зенит-2" и молодежный состав "Зенита". В составе основной команды Долгов принял участие в Лиге чемпионов, выйдя на замену в гостевом матче сезона-2015/2016 против бельгийского "Гента" (1:2 в гостях).