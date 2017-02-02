Московское "Динамо" победило "Слован" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над братиславским "Слованом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе бело-голубых отличились Александр Рыбаков (8-я минута) и Артем Подшендялов (10). У проигравших отличился Патрик Лушняк (28).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает четвертое место, набрав 104 очка в 57 матчах. "Слован" с 80 баллами после 57 игр идет десятым.

В следующем матче "Динамо" 14 февраля примет хабаровский "Амур", "Слован" 3 февраля также дома встретится с подмосковным "Витязем".

В параллельном матче загребский "Медвешчак" дома уступил ярославскому "Локомотиву" - 4:7.