Московское "Динамо" победило "Слован" в матче КХЛ

Фэллон: РФ стремится ослабить НАТО, но с ней нужно сотрудничатьМеждународная панорама 3 февраля, 1:24
Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 3 февраля, 1:09
Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и МихайловойСпорт 3 февраля, 0:48
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется УкраинеМеждународная панорама 3 февраля, 0:33
Куснирович: Bosco готова делать форму для паралимпийцев после прекращения контракта с ОКРСпорт 3 февраля, 0:27
Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 3 февраля, 0:19
Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка АфрикиСпорт 3 февраля, 0:02
Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке как повод для отказа от минских соглашенийПолитика 2 февраля, 23:58
ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" ДолговымСпорт 2 февраля, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над братиславским "Слованом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе бело-голубых отличились Александр Рыбаков (8-я минута) и Артем Подшендялов (10). У проигравших отличился Патрик Лушняк (28).
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает четвертое место, набрав 104 очка в 57 матчах. "Слован" с 80 баллами после 57 игр идет десятым.
В следующем матче "Динамо" 14 февраля примет хабаровский "Амур", "Слован" 3 февраля также дома встретится с подмосковным "Витязем".
В параллельном матче загребский "Медвешчак" дома уступил ярославскому "Локомотиву" - 4:7.