Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка Дэвиса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России начинает в сербском Нише первый за пять лет матч Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса для мужских команд. Вернувшись в элиту мирового тенниса, российская команда сыграет в первом круге с сербами во главе со второй "ракеткой" мира Новаком Джоковичем.

По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса, обыграв в матче плей-офф соперников из Казахстана. В 2002 и 2006 годах поколение Евгения Кафельникова и Марата Сафина выигрывало главный титул, однако затем результаты пошли на спад. В 2012 году, уступив в матче плей-офф с разгромным счетом 0-5 бразильцам, сборная России выбыла в Европейско-азиатскую зону. Вернуться удалось лишь с четвертой попытки.

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев делает ставку на молодое поколение российских теннисистов - на одиночные встречи с сербами заявлены 20-летние Карен Хачанов (52-я ракетка мира) и Даниил Медведев (63). В команду также вошли 25-летний Андрей Кузнецов и 31-летний Константин Кравчук.

Сборная Сербии не покидает Мировую лигу с 2008 года, в 2010 году став обладателем Кубка Дэвиса, а в 2013-м уступив в финале чехам. Год назад сербы дошли до четвертьфинала турнира, где в Белграде проиграли британцам со счетом 2:3. Этот матч сербская сборная проводила без своего сильнейшего игрока Джоковича, который несколько лет считался первой ракеткой мира, уступив затем первенство британцу Энди Маррею. Последний матч за сербскую команду Джокович провел в матче первого круга прошлогоднего Кубка Дэвиса против сборной Казахстана (3:2), одержав две победы в своих одиночных поединках.

Помимо Джоковича, в состав сербской сборной на матч против команды России включены 30-летний Виктор Троицки (37-я "ракетка" мира), Душан Лайович (92) и 40-летний Ненад Зимоньич - играющий капитан команды. Зимоньич силен прежде всего в парном разряде, где трижды побеждал на турнирах "Большого шлема".

Начинают Троицки и Хачанов

Согласно проведенной в пятницу жеребьевке, в первый день турнира Троицки встретится с Хачановым, а Джокович - с Медведевым. Затем состоится парная встреча Троицки/Зимоньич - Кравчук/Кузнецов, а завершат встречу поединки Джоковича и Хачанова, а также Троицки и Медведева.

Матч пройдет на твердом покрытии спортивного комплекса "Чаир" в Нише - третьем по населению городе Сербии на юго- востоке страны. В пятницу встречи начнутся в 17:00 мск, субботу - 18:00, воскресенье - 16:00. Победитель матча выходит в четвертьфинал, проигравшая команда в сентябре сыграет в плей-офф за право сохранить место в Мировой лиге.

В первом круге Мировой группы пройдут еще семь матчей. Встречаются сборные Аргентины и Италии (Буэнос-Айрес), Германии и Бельгии (Франкфурт-на-Майне), Австралии и Чехии (Мельбурн), США и Швейцарии (Бирмингем), Японии и Франции (Токио), Канады и Великобритании (Оттава), Хорватии и Испании (Осиек).

Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса (ITF) с участием более 130 команд.

Чаще других трофей выигрывали сборные США (32 раза) и Австралии (28), в прошлом году впервые в истории титул достался команде Аргентины, в финале обыгравшей соперников из Хорватии.