Куснирович: Bosco готова делать форму для паралимпийцев после прекращения контракта с ОКР

Председатель компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и спортсмен Алексей Немов (слева направо) на презентации официальной спортивной формы сборной России к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания Bosco ("Боско") готова экипировать российских паралимпийцев и после прекращения контракта с Олимпийским комитетом России (ОКР), сообщил глава Bosco Михаил Куснирович в интервью газете "Коммерсант".

"Я очень хочу, чтобы наши спортсмены были в Южной Корее (Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет в феврале 2018 года - прим. ТАСС). И мы продолжаем быть готовыми спонсировать паралимпийскую команду. Руководство Паралимпийского комитета выразило по крайней мере такое желание", - сообщил он изданию.

Говоря о закончившемся контракте с Олимпийским комитетом России, Куснирович отметил, что для компании было честью развивать бренд РФ в течение 16 лет. По его словам, условий контракта с новым поставщиком он не знает, но высказанные ОКР ожидания назвал "необоснованными и неадекватными". Речь шла о 650 млн рублей в год, уточнил глава Bosco.

Комментариями Олимпийского комитета России ТАСС не располагает. Ранее глава ОКР Александр Жуков заявил, что в комитете были "удовлетворены сотрудничеством с компанией Bosco и благодарны им".

В четверг, 2 февраля, стало известно, что новым лицензиатом ОКР стала компания ZA Sport, созданная российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году. Контракт с ней, по словам Жукова, будет заключен в ближайшее время.

Bosco была генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де- Жанейро (2016).