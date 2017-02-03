Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и Михайловой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кубок Европы "Топ-16" по настольному теннису стартует в пятницу во французском Антибе. В числе 16 участников мужского и женского турнира - сильнейшие теннисисты страны - Александр Шибаев и Полина Михайлова, которые в случае попадания в тройку призеров получат путевки на Кубок мира.

На предварительном этапе участники "Топ-16" разбиты на группы, по итогам которых определятся четвертьфиналисты - далее соревнования продолжатся по системе плей-офф. Призовой фонд мужского и женского турниров составляет по €25 тысяч, из которых 5 тыс. достанутся победителю. Соревнования пройдут на "Азюр-Арене" в Антибе - курортном городе на Лазурном берегу Франции.

В коммерческом турнире "Топ-16" принимают участие лучшие теннисисты континента, в нынешнем сезоне представляющие 17 стран. Впрочем, женские соревнования пропустят несколько сильных участниц - первый номер европейского рейтинга и шестая "ракетка" мира, вице- чемпионка Игр 2016 года в команде Хань Ин из Германии, а также румынка Элизабета Самара.

Главным фаворитом мужского турнира является Дмитрий Овчаров из Германии, у которого в конкурентах - другие ветераны настольного тенниса белорус Владимир Самсонов и соотечественник Тимо Болль. Рейтинг-фавориты женского турнира - Ху Мелек из Турции и немка Петрисса Солья, серебряный призер Олимпийских игр в команде. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Шибаев в 1/16 финала одиночного разряда уступил немцу Боллю.

Турнир "Топ-16" является отборочным на Кубок мира, который в нынешнем году будет разыгран в октябре в бельгийском Льеже (мужчины) и канадском Йорке (женщины). На Кубок мира пробьются три лучших теннисиста Европы, но не более двух от одной страны. В Антибе тремя спортсменами, впрочем, представлены лишь Германия и Португалия в мужском турнире.

Первый Кубок Европы по настольному теннису прошел в 1971 году в Задаре (Югославия), в прошлом году победителями стали Овчаров и Яньфэй Шэнь из Испании. Александр Шибаев год назад занял третье место.