Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и Михайловой

Спорт
3 февраля, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Призовой фонд мужского и женского турниров составляет по €25 тысяч, из которых 5 тыс. достанутся победителю
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Шибаев на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Александр Шибаев на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

© EPA/ERIK S. LESSER

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кубок Европы "Топ-16" по настольному теннису стартует в пятницу во французском Антибе. В числе 16 участников мужского и женского турнира - сильнейшие теннисисты страны - Александр Шибаев и Полина Михайлова, которые в случае попадания в тройку призеров получат путевки на Кубок мира.

На предварительном этапе участники "Топ-16" разбиты на группы, по итогам которых определятся четвертьфиналисты - далее соревнования продолжатся по системе плей-офф. Призовой фонд мужского и женского турниров составляет по €25 тысяч, из которых 5 тыс. достанутся победителю. Соревнования пройдут на "Азюр-Арене" в Антибе - курортном городе на Лазурном берегу Франции.

В коммерческом турнире "Топ-16" принимают участие лучшие теннисисты континента, в нынешнем сезоне представляющие 17 стран. Впрочем, женские соревнования пропустят несколько сильных участниц - первый номер европейского рейтинга и шестая "ракетка" мира, вице- чемпионка Игр 2016 года в команде Хань Ин из Германии, а также румынка Элизабета Самара.

Главным фаворитом мужского турнира является Дмитрий Овчаров из Германии, у которого в конкурентах - другие ветераны настольного тенниса белорус Владимир Самсонов и соотечественник Тимо Болль. Рейтинг-фавориты женского турнира - Ху Мелек из Турции и немка Петрисса Солья, серебряный призер Олимпийских игр в команде. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Шибаев в 1/16 финала одиночного разряда уступил немцу Боллю.

Турнир "Топ-16" является отборочным на Кубок мира, который в нынешнем году будет разыгран в октябре в бельгийском Льеже (мужчины) и канадском Йорке (женщины). На Кубок мира пробьются три лучших теннисиста Европы, но не более двух от одной страны. В Антибе тремя спортсменами, впрочем, представлены лишь Германия и Португалия в мужском турнире.

Первый Кубок Европы по настольному теннису прошел в 1971 году в Задаре (Югославия), в прошлом году победителями стали Овчаров и Яньфэй Шэнь из Испании. Александр Шибаев год назад занял третье место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Маккейн призвал Трампа предоставить Украине военную помощь
4
Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний
5
ООН сообщила о "тяжелых потерях" среди украинских силовиков и ополченцев в районе Авдеевки
6
Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама