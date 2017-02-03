Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Сельта" и "Алавес" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Виго на стадионе "Балаидос".
Ответный поединок состоится 8 февраля на домашней арене "Алавеса".
В другом полуфинале Кубка Испании встречаются "Барселона" и "Атлетико". Накануне в первом матче, который состоялся в Мадриде, футболисты "Барселоны" одержали победу со счетом 2:1.
"Сельта" трижды участвовала в финалах (1948, 1994, 2001), но не разу не смогла стать обладателем Кубка страны. Лучшим результатом "Алавеса" является выход в полуфинал турнира. "Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Всего же футболисты "Барселоны" участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.