Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Сельта" и "Алавес" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Виго на стадионе "Балаидос".

Ответный поединок состоится 8 февраля на домашней арене "Алавеса".

В другом полуфинале Кубка Испании встречаются "Барселона" и "Атлетико". Накануне в первом матче, который состоялся в Мадриде, футболисты "Барселоны" одержали победу со счетом 2:1.

"Сельта" трижды участвовала в финалах (1948, 1994, 2001), но не разу не смогла стать обладателем Кубка страны. Лучшим результатом "Алавеса" является выход в полуфинал турнира. "Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Всего же футболисты "Барселоны" участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.