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Нестеров стал 16-м россиянином, забросившим шайбу в составе "Монреаля" в НХЛ

Спорт
3 февраля, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Российский защитник "Монреаля" отличился на 5-й минуте гостевой встречи с "Филадельфией"
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Никита Нестеров (в центре) получает поздравления с дебютной шайбой

Никита Нестеров (в центре) получает поздравления с дебютной шайбой

© AP Photo/Tom Mihalek

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский защитник Никита Нестеров в ночь на пятницу забросил свою первую шайбу в составе "Монреаля" и стал 16-м представителем России, отличившимся за канадский клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевом матче против "Филадельфии" Нестеров забросил шайбу уже на 5-й минуте встречи с передач Алекса Гальченюка и Андрея Маркова. Счет после первого периода в пользу "Монреаля" - 1:0.

23-летний Нестеров стал 16-м хоккеистом из России, которому удалось отличиться в составе самого титулованного клуба НХЛ. Ранее голы за "Монреаль" забивали: Андрей Марков (115 шайб), Алексей Ковалев (103), Олег Петров (70), Валерий Буре (46), Владимир Малахов (42), Андрей Коваленко (17), Александр Пережогин (15), Алексей Емелин (14), Александр Радулов (12), Сергей Самсонов (9), Сергей Березин (4), Сергей Гончар (1), Александр Семин (1), Игорь Уланов (4) и Никита Щербак (1).

В конце января Нестеров был обменян из клуба "Тампа- Бэй" в "Монреаль". Взамен "Тампа" получила права на 23-летнего защитника Джонатана Расина и выбор в шестом раунде на драфте новичков 2017 года. В нынешнем чемпионате НХЛ Нестеров проводит 37-й матч, в которых набрал 13 очков (4 шайбы + 9 передач). В составе "Тампы" российский защитник, который был выбран под общим 148-м номером на драфте новичков 2011 года, провел 119 игр в регулярных чемпионатах, набрав 28 (8+20) очков. В составе клуба он также играл в финале Кубка Стэнли 2015 года и полуфинале 2016-го.

Нестеров в составе сборной России выигрывал бронзовые медали юниорского чемпионата мира (2011), а также серебряные (2012) и бронзовые (2013) награды мировых первенств среди молодежи (игроки до 20 лет). Осенью 2016 года принял он участие в Кубке мира в составе национальной команды России. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Нестеров выступал за челябинский "Трактор", воспитанником которого он является, став бронзовым и серебряным призером чемпионатов КХЛ (2011/12, 2012/13).

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